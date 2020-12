WVU’s Brown, Fields & Stills named first team All-Big 12

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - WVU junior running back Leddie Brown, senior defensive lineman Darius Stills & senior linebacker Tony Fields II have been named All-Big 12 first team selections.

Stills was tabbed the Big 12 Defensive Lineman of the Year while Fields picked up Defensive Newcomer of the Year honors.

Leddie Brown

Darius Stills

This is the first-time ever that a Mountaineer as selected for the DL award. Stills registered 22 tackles, 11 solo, 3.5 sacks & 7.5 TFLS this season. He announced last week he will forgo his extra year of eligibility and declare for the 2021 NFL draft.

Arizona transfer Fields came to Morgantown this summer and is leaving as the Big 12′s 2020 tackle leader with 88 to his name inclusing 3 TFLs. He had 5 games with 10 tackles or more. He too announced last week that he will declared for the 2021 NFL draft.

Brown is a first time All-Big 12 first team honoree. The Philly native was second in the Big 12 and 11th nationally, rushing for 945 yards. He found the end zone 11 times including 9 on the ground and registered 5 100 yard rushing games.

Sophomore wide receiver Winston Wright Jr., senior offensive lineman Mike Brown, freshman defensive lineman Akheem Mesidor and redshirt senior safety Alonzo Addae all made the conference’s second team. The full list of honorees are below.

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Breece Hall, Iowa State, RB, So.

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Mike Rose, Iowa State, LB, Jr.

OFFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR: Xavier Hutchinson, Iowa State, WR, Jr.

DEFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR: Tony Fields II, West Virginia, LB, Sr.

OFFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR: Deuce Vaughn, Kansas State, RB

DEFENSIVE CO-FRESHMAN OF THE YEAR: Isheem Young, Iowa State, DBKhari Coleman, TCU, DL

SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR: Trestan Ebner, Baylor, KR/PR, Sr.

OFFENSIVE LINEMEN OF THE YEAR: Creed Humphrey, Oklahoma, Jr.

DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR: Darius Stills, West Virginia, Sr.

CHUCK NEINAS COACH OF THE YEAR: Matt Campbell, Iowa State (5th season)

FIRST TEAM OFFENSE

QB Brock Purdy 2 Iowa State Jr. Gilbert, Ariz./Perry

RB Breece Hall 2# Iowa State So. Wichita, Kan./Northwest

RB Leddie Brown West Virginia Jr. Philadelphia, Pa./Saints John Newmann and Maria Goretti

FB Jeremiah Hall 2 Oklahoma Jr. Charlotte, N.C./Zebulon B. Vance

WR Xavier Hutchinson Iowa State Jr. Jacksonville, Fla./Bartram/Trail/Blinn JC

WR Tylan Wallace 2 Oklahoma State Sr. Fort Worth, Texas/South Hills

WR Erik Ezukanma Texas Tech So. Fort Worth, Texas/Timber Creek

TE Charlie Kolar 1 Iowa State Jr. Norman, Okla./North

OL Colin Newell Iowa State Jr. Ames, Iowa/Ames

OL Creed Humphrey 1 Oklahoma Jr. Shawnee, Okla./Shawnee

OL Teven Jenkins Oklahoma State Sr. Topeka, Kan./Topeka

OL Samuel Cosmi 2# Texas Jr. Humble, Texas/Atascocita

OL Jack Anderson Texas Tech Jr. Frisco, Texas/Frisco

PK Gabe Brkic Oklahoma So. Chardon, Ohio/Notre Dame-Cathedral Latin

KR/PR Phillip Brooks Kansas State So. Lee’s Summit, Mo./Lee’s Summit West

FIRST TEAM DEFENSE

DL JaQuan Bailey Iowa State Sr. Jacksonville, Fla./Raines

DL Will McDonald Iowa State So. Pewaukee, Wis./Waukesha North

DL Wyatt Hubert 1# Kansas State Jr. Topeka, Kan./Shawnee Heights

DL Joseph Ossai Texas Jr. Oak Ridge, Texas/Conroe

DL Darius Stills West Virginia Sr. Fairmont, W.Va./Fairmont Senior

LB Mike Rose Iowa State Jr. Brecksville, Ohio/Brecksville-Broadview

LB Garret Wallow 1 TCU Sr. New Orleans, La./John Curtis Christian

LB Tony Fields II West Virginia Sr. Las Vegas, Nev./Desert Pines

DB Jalen Pitre Baylor Jr. Staff ord, Texas/Staff ord

DB Greg Eisworth 1 Iowa State Sr. Grand Prairie, Texas/South

DB Trevon Moehrig 1 TCU Jr. Spring Branch, Texas/Smithson Valley

DB Tre’Vius Hodges-Tomlinson TCU So. Waco, Texas/Midway

DB Zech McPhearson Texas Tech Sr. Columbia, Md./Riverdale Baptist/Penn State

P Austin McNamara Texas Tech So. Gilbert, Ariz./Highland

SECOND TEAM OFFENSE

QB Sam Ehlinger Texas Sr. Austin, Texas/Westlake

RB Deuce Vaughn Kansas State Fr. Round Rock, Texas/Cedar Ridge

RB Chuba Hubbard 1 Oklahoma State Jr. Sherwood Park, Alberta/Bev Facey

FB Briley Moore Kansas State Sr. Blue Springs, Mo./Blue Springs South/Northern Iowa

WR R.J. Sneed Baylor Jr. Cypress, Texas/Cypress Ranch

WR Marvin Mims Oklahoma Fr. Frisco, Texas/Lone Star

WR Winston Wright Jr. West Virginia So. Savannah, Ga./Memorial Day

TE Chase Allen 2 Iowa State Sr. Nixa, Mo./Nixa

OL Derek Schweiger Iowa State Jr. Plymouth, Wis./Plymouth

OL Noah Johnson Kansas State Sr. Wichita, Kan./Bishop Carroll/Butler CC

OL Adrian Ealy 2 Oklahoma Jr. Gonzales, La./East Ascension

OL Dawson Deaton Texas Tech Jr. Frisco, Texas/Frisco

OL Michael Brown West Virginia Sr. Compton, Calif./Paramount

PK Cameron Dicker Texas Jr. Austin, Texas/Lake Travis

KR/PR Trestan Ebner Baylor Sr. Henderson, Texas/Henderson

SECOND TEAM DEFENSE

DL Ronnie Perkins 2 Oklahoma Jr. St. Louis, Mo./Lutheran North

DL Isaiah Thomas Oklahoma Jr. Tulsa, Okla./Memorial

DL Perrion Winfrey Oklahoma Jr. Maywood, Ill./Lake Park/Iowa Western CC

DL Ochaun Mathis TCU So. Manor, Texas/Manor

DL Akheem Mesidor West Virginia Fr. Ottawa, Ontario, Canada/Clearwater Academy

LB Terrel Bernard 2 Baylor Jr. La Porte, Texas/La Porte

LB Amen Ogbongbemiga 2 Oklahoma State Sr. Calgary, Alberta/Notre Dame

LB Malcolm Rodriguez 2 Oklahoma State Sr. Wagoner, Okla./Wagoner

DB Tre Brown Oklahoma Sr. Tulsa, Okla./Union

DB Kolby Harvell-Peel 2 Oklahoma State Jr. College Station, Texas/A&M Consolidated

DB Rodarius Williams Oklahoma State Sr. Shreveport, La./Calvary Baptist

DB Chris Brown Texas Sr. Houston, Texas/Elsik

DB Alonzo Addae West Virginia Sr. Pickering, Ontario, Canada/St. Mary’s

P Jordy Sandy TCU So. Traralgon, Australia/ProKick Australia

1 - First Team selection in 2019.

2 - Second Team selection in 2019.

2020 All-Big 12 Honorable MentionBaylor:William Bradley-King (DL), Dillon Doyle (LB), Trestan Ebner (RB), John Mayers (PK), Christian Morgan (DB), Jalen Pitre (DPoY),J.T. Woods (DB)Iowa State:JaQuan Bailey (DLoY), Latrell Bankston (DNoY), Jake Hummel (LB), Anthony Johnson (DB), Tayvonn Kyle (DB), Isaiah Lee (DL), Colin Newell (OLoY), Kene Nwangwu (KR/PR), Darrell Simmons (OFoY, OL), Dylan Soehner (FB), Eyioma Uwazurike (DL), Rory Walling (STPoY), Lawrence White (DB)Kansas:Kyron Johnson (LB), Kwamie Lassiter (WR), Kenny Logan (KR/PR), Karon Prunty (DB)K-State:Wyatt Hubert (DPoY, DLoY), Blake Lynch (PK), Jahron McPherson (DB), Brock Monty (STPoY), Briley Moore (ONoY), Noah Johnson (OLoY), Elijah Sullivan (LB), Drew Wiley (DL)Oklahoma:Brian Asamoah (LB), Nik Bonitto (LB), Gabe Brkic (STPoY), D.J. Graham (DFoY), Marquis Hayes (OL), Marvin Mims (OFoY, KR/PR), Tre Norwood (DB), Spencer Rattler (OPoY, OFoY, QB), Rhamondre Stevenson (RB), Austin Stogner (TE), Isaiah Thomas (DLoY), Delarrin Turner-Yell (DB), Woodi Washington (DFoY), Theo Wease (WR), Perrion Winfrey (DNoY), Dashaun White (LB)Oklahoma State:Calvin Bundage (LB), Logan Carter (FB), Trace Ford (DL), Alex Hale (STPofY, PK), Dezmon Jackson (ONoY), Teven Jenkins (OLoY), Tyler Lacy (DL), Amen Ogbongbemiga (DPoY), Spencer Sanders (QB), Ry Schneider (OL), Josh Sills (OL), Tre Sterling (DB), Dillon Stoner (WR, KR/PR), Tyan Wallace (OPoY), Jelani Woods (TE)TCU:Steve Avila (OL), Taye Barber (WR), Khari Coleman (DL), Terrell Cooper (DL), Derius Davis (STPoY, KR/PR), Quentin Johnston (WR), Ochaun Mathis (DLoY), T.J. Storment (OL), La’Kendrick Van Zandt (DB), Garret Wallow (DPoY), Ar’Darius Washington (DB)Texas:Cade Brewer (TE), Keondre Coburn (DL), Samuel Cosmi (OLoY), Brennan Eagles (WR), Ta’Quon Graham (DL), D’Shawn Jamison (STPoY, KR/PR), Derek Kerstetter (OL), Joshua Moore (WR), DeMarvion Overshown (LB), Joseph Ossai (DPoY, DLoY), Bijan Robinson (OFoY)Texas Tech:Tony Bradford (DL), KeSean Carter (WR), Henry Colombi (ONoY), DaMarcus Fields (DB), Eli Howard (DL), Riko Jeffers (LB), Krishon Merriweather (DNoY, LB), Colin Schooler (LB), SaRodorick Thompson (RB), Weston Wright (OL)West Virginia:Chase Behrndt (OL), Leddie Brown (OPoY), Tony Fields II (DPoY), Zach Frazier (OL), Akheem Mesidor (DFoY), Dreshun Miller (DB), Jeffery Pooler Jr. (DL), Tykee Smith (DB), Dante Stills (DL), Brandon Yates (OL)

