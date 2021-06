Class A All-State Softball and Baseball Teams Released

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - The Class A All-State softball and baseball teams have been released as voted on by the West Virginia Sports Writers Association.

Full rosters are listed below.

Softball

First team

P – Mikie Lieving, Wahama, soph.

P – Chloe Elliott, Ritchie County, sr.

P – Morgan Cooper, Man, soph.

IF – Lauren Alt, Petersburg, sr.

IF – Jarika Baylor, Wheeling Central, sr.

IF – Hailea Skeens, Sherman, jr.

IF – Lauren Noble, Wahama, jr.

IF – Landry Bone, Madonna, so.

OF – Hattie Kennedy, Ravenswood, so.

OF – Remi Hinkle, Moorefield, sr.

OF – Zoey Winland, St. Marys, fr.

C – Abby Darnley, Buffalo, jr. (captain)

C – Emily Hatfield, Tug Valley, jr.

UTIL – Maddy Richards, Wirt County, sr.

UTIL – Emmie Lopetrone, Midland Trail, sr.

UTIL – Amber Wolfe, Wahama, so.

UTIL – Jenna Burgess, Petersburg, sr.

UTIL – Caley Chrisman, Greenbrier West, sr.

Second team

P – Chloe Treadway, Sherman, so. (captain)

P – Autumn Hall, Tug Valley, jr.

P – Sydney Wilson, Clay-Battelle, sr.

IF – Olivia Dodd, Ritchie County, so.

IF – Katie Darnley, Buffalo, jr.

IF – Alyvia Pittman, Ritchie County, jr.

IF – Aubrey McCoy, Charleston Catholic, fr.

IF – Madalena Daughtry, Madonna, sr.

IF – Ashlee Tomblin, Man, jr.

OF – Kameron Beck, Williamstown, so.

OF – Maddison Champ, Petersburg, sr.

C – Sydney Sheets, Midland Trail

UTIL – Kymberly Minnich, Petersburg, sr.

UTIL – Meghan Gill, Midland Trail, jr.

UTIL – Josalyn Lipscomb, Doddridge County, so.

UTIL – Taylor McHenry, Gilmer County, jr.

UTIL – Emily Canterbury, James Monroe, sr.

UTIL – Tori Humphries, Moorefield, sr.

Honorable Mention

Lindsay Keller, Williamstown; Hannah Casey, Charleston Catholic; Mahayla Nicholas, St. Marys; Leah Loudin, Tyler Consolidated; Grace Everly, Williamstown; Victoria Ames, East Hardy; Carlee Muncy, Man; Alyson Simmons, Moorefield; Marissa Jeffrey, Ritchie County; Chelsea Thompson, Sherman; Paige Shaffer, Tucker County; Cassidy Griffey, Tug Valley; Madison Campbell, Midland Trail; Gracie O’Neill, Moorefield; Desiree Taylor, St. Marys; Darryn Loughridge, Webster County; Haley Moats, Pendleton County’ Emma Whipkey, Cameron; Hiadyn Bland, Magnolia; Shyanna White, Magnolia; Braelee Brown, Greenbrier West; Raven Fulks, Paden City; Jocelyn Heckert, South Harrison; Sierra Garlic, River View; Bailey Coleman, Hannan; Jacklyn Barnett, Man; Mariah Huffman, Pendleton County

Baseball

First team

P — Jacob Hufford, Charleston Catholic, Sr.

P — Evan McDade, Greenbrier West, Sr.

P — Andrew Hazlewood, James Monroe, Sr.

P — Ty Walton, Tyler Consolidated,

C — Ethyn Barnitz, Wahama, Jr.

C — Tommy Davis, South Harrison, Sr.

IF — Isaac VanMeter, Moorefield, Sr. (captain)

IF — Josh Jenkins, Sherman, Jr.

IF — J.W. Armstrong, Charleston Catholic, Sr.

IF — Caleb Blevins, Man, Jr.

IF — Caleb Nutter, Buffalo, Jr.

OF — Casey Hurley, Man, Sr.

OF — Logan Ross, South Harrison, Sr.

OF — Jayden Helmick, Tyler Consolidated, So.

UTIL — Cy Persinger, Midland Trail, Sr.

UTIL — Hayden Baldwin, Moorefield, Sr.

UTIL — Leewood Molessa, Williamstown, Sr.

UTIL — Michael Toepfer, Wheeling Central, Jr.

Second team

P — Josh Thomaschek, South Harrison, So.

P — Jakob Smith, Buffalo, Sr.

P — Karson Reed, Moorefield, Jr.

P — Bryce Zuspan, Wahama, Fr.

C — Alex Miller, East Hardy, Sr.

C — Dylan Knight, Doddridge County, Sr.

IF — Maxwell Molessa, Williamstown, Fr.

IF — Holden Allen, Sherman, Jr.

IF — Cameron Kisamore, Pendleton County, Sr.

IF — Evan Sayre, Charleston Catholic, Sr. (captain)

IF — Nathan Haeberle, Cameron, Jr.

OF — Silas McKeever, Magnolia, Sr.

OF — Logan Fox, Summers County, Sr.

OF — Logan Roach, Wahama, So.

UTIL — Isaiah Gardner, Pendleton County, Sr.

UTIL — Christian Fluharty, Hundred, Jr.

UTIL — Brady Ankrom, Williamstown, Sr.

UTIL — Noah Boggs, Sherman, Sr.

Honorable mention

Andrew Anglin, Ravenswood; Dustin Bailey, Tolsia; Chase Barkley, Williamstown; Nik Blackburn, Tolsia; Jason Clayton, St. Marys; Seth Cullers, Petersburg; Garrett Cunningham, Ritchie County; Zach Feathers, South Harrison; Caden Hall, South Harrison; Justin Herrod, South Harrison; Gene Hutchinson, Notre Dame; Levi Jones, Summers County; Gabe Lopez, Notre Dame; Johnathan Mallow, Petersburg; Cody Moore, James Monroe; Quentin Owens, Ritchie County; Bo Persinger, Midland Trail; Cooper Ridgway, James Monroe; Cameron Taylor, Ravenswood; Chris Vines, Midland Trail; Josh Wilson, Tolsia; Hunter Racey, Doddridge County; Ryan Cozart, Man; Cameran Frye, Man; Josh Lambert, Man; Jayden Moore, Moorefield; Bryce Hines, Moorefield; Matthew Jenkins, Moorefield; Mason Kisamore, Tucker County

