All-state teams named for Class AAA baseball and softball

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - The Class AA All-State softball and baseball teams have been released as voted on by the West Virginia Sports Writers Association.

Full rosters are listed below.

Softball

First team

P – Tayven Stephenson, St. Albans, so. (captain)

P – Maddy Ruffner, Washington, so.

P – Kendal Stoffel, St. Albans, sr.

P – Autumn Stemple, University, jr.

IF – Rielly Lucas, Cabell Midland, sr.

IF – Alivia Meeks, Hurricane, jr.

IF – Paige Adams, Parkersburg South, sr.

IF – Haleigh Adkins, Lincoln County, so.

IF – Brittany Cenate, Washington, jr.

OF – Taylor Graham, Greenbrier East, sr.

OF – Jenna Christopher, Spring Valley, jr.

C – Emily Allen, Parkersburg, sr.

C – Jillian Holley, St. Albans, sr.

C – Olivia Pelfrey, Cabell Midland, sr.

UTIL – Kadence Pettit, John Marshall, so.

UTIL – Josie Bird, Lincoln County, fr.

UTIL – Shelby McDaniels, Buckhannon-Upshur, jr.

UTIL – Jessica Terry, Cabell Midland, jr.

Second team

P – Chloe Shinn, Ripley, sr. (captain)

P – Hope Sizemore, South Charleston, so.

P – Ana Jimenez, George Washington, jr.

P – Grace Haines, Morgantown, sr.

IF – Emma Pauley, Riverside, jr.

IF – Alaina Wilson, Capital, sr.

IF – Kassidy Trimble, Parkersburg South, jr.

IF – Robin Ball, Buckhannon-Upshur, jr.

IF – Cassidy Cummings, Ripley, so.

OF – Caelin Marcum, Huntington, jr.

OF – Hallie Dinklocker, South Charleston, jr.

OF – Bailey Gilbert, St. Albans, sr.

C – Grace Walsh, Ripley, sr.

UTIL – Breonna Marietta, Morgantown, jr.

UTIL – Jenna Dorsey, Cabell Midland, jr.

UTIL – Genevieve Potter, South Charleston, sr.

UTIL – Gracie Payne, St. Albans, sr.

UTIL – Tessa Wise, John Marshall, sr.

Honorable Mention

Kylie Pelkey, Oak Hill; Natalie Fout, Lincoln County; Mahalie Moser, Morgantown; Lindsey Vorndran, University; Josi Ervin, Greenbrier East; Amillia Howard, Huntington; Haylee Byers, Oak Hill; Emma Phares, Morgantown; Kisten Roberts, Parkersburg; Camdyn Noland, Washington; Lindsey Black, Greenbrier East; Jayla Bias-Smith, Huntington; Maleaha Misch, Brooke; Avery Conner, Hedgesville; Larie Lewis, Jefferson; Kyla Tharp, Wheeling Park; Dori Kins, John Marshall; Lex Foresha, Brooke; Angela Lippoli, Brooke; Annabelle Honaker, Greenbrier East; Maggie Odom, Hampshire; Kiana Bagnell, Musselman; Maci Cook, Bridgeport; Rachel Mason, Bridgeport

Baseball

First team

P — Ismael Borrero, Hurricane, Jr.

P — Quincy Thornton, Morgantown, Sr.

P — Riley Vadasz, Jefferson, Sr.

P — Logan Lingenfelter, Cabell Midland, Sr.

C — Trent Short, St. Albans, Sr.

IF — Cullen Horowicz, Jefferson, Sr.

IF — Ryan Goff, Bridgeport, Sr.

IF — Drew Whitman, St. Albans, Sr.

IF — Cam Cole, Bridgeport, Jr.

IF — Zac Rose, Jefferson, Sr.

OF — Nate Paulsen, Bridgeport, Sr. (captain)

OF — Ethan Spolarich, Hurricane, Jr.

OF — Blake Hartman, Musselman, Sr.

UTIL — Joel Gardner, Hurricane, Sr.

UTIL — Braden Shepherd, Huntington, Jr.

UTIL — Michael Bittinger, Wheeling Park, Jr.

UTIL — Tyson Burke, St. Albans, Sr.

UTIL — Grant Hussey, Parkersburg South, Sr.

Second team

P — Carter Williams, Huntington, Sr.

P — Branson McCloud, Spring Valley, So.

P — Evan Wilson, Capital, Fr.

P — Bradley Lokant, Oak Hill, Sr.

C — Noah Hanna, Greenbrier East, Sr.

IF — Kyle West, Hedgesville, Sr.

IF —Trace Adkins, Lincoln County, Sr.

IF — Bryson Rigney, Hurricane, Jr. (captain)

IF — Ben McPeek, Parkersburg South, Sr.

IF — Aaron Forbes, University, Jr.

OF — Austin Holley, Cabell Midland, Sr.

OF — Aidan Paulsen, Bridgeport, Jr.

OF — James Salvatori, Wheeling Park, Sr.

OF — Jordan Mize, Greenbrier East, Sr.

UTIL — Ben McDougal, Bridgeport, Jr.

UTIL — Isaac McCallister, George Washington, Jr.

UTIL — Zach Calef-Boring, Buckhannon-Upshur, So.

UTIL — Joel Wise, John Marshall, Sr.

Honorable Mention

Connor Bailey, Jefferson; Gabe Bates, Lincoln County; Darris Boswell, Greenbrier East; Thomas Budka, Hedgesville; Grant Cochran, Princeton; Dustin Corley, Parkersburg South; Trent Dearth, Huntington; Caden Delauter, Hedgesville; Drew Elkins, Cabell Midland; Ty Galusky, Morgantown; Chris Harbert, Bridgeport; Drew Hogue, Bridgeport; Alex Holbert, Parkersburg; Grant Landis, Hampshire; Wes Landis, Hampshire; Justin Legg, Huntington; Logan Link, Washington; JD Love, Bridgeport; Austin Mann, Bridgeport; Jacob Miller, Musselman; Cameron Moore, Washington; Ty Nelson, Oak Hill; Grant Stratton, Spring Valley; Cory Sweeney, Cabell Midland; Caleb Thomas, Greenbrier East; Cooper Vaught, Woodrow Wilson; Frank Why, Bridgeport; Zane Wolfe, Oak Hill; Hudson Clement, Martinsburg; Kaleb Edwards, Martinsburg; Jack Reisenweber, Martinsburg

Copyright 2021 WDTV. All rights reserved.