BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - The Week 5 WVSSAC football rankings are in.

Class AAA - (4) University, (6) Bridgeport

Class AA - (2) Lincoln, (14) RCB

Class A - (T2) Doddridge Co., (4) Trinity, (6) Ritchie Co.., (7) Gilmer, (T9) Clay-Battelle

