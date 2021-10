Cross country state meet results

HUNTINGTON, W.Va (WDTV) - Results from all three classes at the 2021 Cross Country State Meet are below and will be updated as they come in.

Class AA - Girls

Team

2. Fairmont Senior

4. East Fairmont

6. Liberty

7. Braxton County

8. Elkins

Individual

3. Lydia Falkenstein, Fairmont Senior

9. Taylor Hess, North Marion

10. Aliya Todd, Liberty

11. Claudia Moore, Robert C. Byrd

15. Destiny Berryman, Liberty

17. Laura Cain, Braxton County

18. Samantha Sproul, Elkins

19. Marissa Haymond, East Fairmont

21. Sara Lowe, Liberty

23. Emily Viani, Grafton

25. Bella Haught, Fairmont Senior

Class AA - Boys

Team

4. East Fairmont

5. Elkins

10. Lewis County

11. Robert C. Byrd

Individual

4. Charlie Smoak, Elkins

9. Jasper Brown, Fairmont Senior

11. Drew Moore, East Fairmont

15. Lucas Anger, Elkins

17. Nathaniel Stuck, East Fairmont

25. Jacob Angelo, Fairmont Senior

Copyright 2021 WDTV. All rights reserved.