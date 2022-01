Local WVWC students named to Dean’s list for Fall 2021 semester

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - West Virginia Wesleyan College in Buckhannon has announced a list of students named to the Dean’s list for the Fall 2021 semester.

To qualify for the Dean’s list, students must achieve a grade point average of 3.5 or above with no incomplete grades.

The following students have been named to WVWC’s Dean list for Fall 2021:

Kessley Allen, Buckhannon

Kaitlin Anderson, Webster Springs

Evaleen Atha, Jane Lew

Kailey Bailey, Craigsville

Carleigh Bolyard, Parsons

Emma Boring, Salem

Coulter Bracken, Bridgeport

Natteli Bragg, Roanoke

Eli Brogan, Alkol

Madeline Brown, Buckhannon

Isaiah Burciaga, Weston

Emilee Butcher, Lizemores

Grace Caldwell, Belington

Payton Campbell, Weston

Maddi Carpenter, Belington

Victoria Carr, Kingwood

Kylie Carter, Duck

Kylee Casto, Given

Zoe Casto, Fairmont

Brooklyn Clark, Beaver

Destiny Cochran, Clarksburg

Felicia Cochran, Midway

Garrett Cole, Camden

Hannah Cook, Lewisburg

Jason Coping-Smith, Smithers

Alayna Crane, Buckhannon

Kirsten Crowder, Bridgeport

Kason Currence, Buckhannon

Kasey Currence, Buckhannon

Katie Davis, Buckhannon

Allyson Dempsey, East Bank

Christie Depoy, Rock Cave

Ian Donohoe, Scott Depot

Shayla Dossman, Philippi

Taylor Dunbar, Crawley

Indiana Eades, Ansted

Baylee Estudillo, Mount Nebo

Brooklyn Farley, Kermit

Madison Frame, Richwood

Caroline Fulks, Bridgeport

Melody Garrett, Weston

McKinley Gaudet, Buckhannon

Brayden Gillespie, Webster Springs

Tate Glover, Buckhannon

Fisher Goodwin, Elkins

Dominick Gray, Belle

Courtney Gray, Flemington

Madison Groves, Frameton

Delaney Gump, Weston

Chloe Hamrick, Rainelle

Kirsten Hamrick, Sutton

Abigail Hannan, Elkins

Davis Haynes, Ripley

David Hooper, Clarksburg

Zane Hissam, French Creek

Bryce Himelrick, Parkersburg

Garrett Hobson, Martinsburg

Gabrielle Holstein, Alum Creek

Kimberly Howell, Chesapeake

Molly Hull, Inwood

James Humen, Inwood

Garrett Jones, Buckhannon

Noah Jordan, Buckhannon

Emily Keesucker, Sutton

Hannah Ketterman, White Sulphur Springs

Justin Knotts, Morgantown

Logan Kramer, Martinsburg

John Lehman, Lewisburg

Benjamin Long, Buckhannon

Meggan Long, Newton

Sierra Lowther, Buckhannon

Casey Mahoney, Parkersburg

Victoria Marcus, Frankford

Jacob Martin, Mount Nebo

Jessica Martin, Summersville

Virginia Martin, Wiley Ford

David Massey, Gerrardstown

Caleb Maxson, Buckhannon

Ashton Maxwell, Buckhannon

Sydney Maxwell, Buckhannon

Trinity Maynard, Gallagher

Tess McCartney, Elkins

Angel McCauley, Buckhannon

Erin McClelland, Kingwood

Bryce McClung, Summersville

Sydney McDonald, Bridgeport

Mari-Jane McLeod, Ridgeley

August Meade, Huntington

Kayla Means, Clarksburg

Megan Meyer, Martinsburg

Zorian Misner, Clarksburg

Bree Moll, Craigsville

Jody Mullens, Sugar Grove

Jacilyn Murray-Shrader, Milton

Megan Noss, Kingwood

Julia O’Neill, Bunker Hill

Lauren Orcutt, Charleston

Kaylen Parks, Crab Orchard

Gabriel Paxton, Lewisburg

Chloe Perdue, Lansing

Easton Perry, Ripley

Cy Persinger, Victor

Lauren Posey, Weston

Hannah Povroznik, Bridgeport

Megan Pritt, Mount Nebo

Logan Proud, Keyser

Taylor Pugh, Glen Jean

Evan Pyles, Fort Ashby

Candice Reed, Inwood

Emma Reger, Buckhannon

Alli Robinson, French Creek

Richard Sams, Parksersburg

Alexis Sears, Jane Lew

Baylee Senator, Chapmanville

Haylee Shires, Alderson

Kevin Shrewsbury, Scott Depot

Rebekah Sikora, Morgantown

Noah Slack, Martinsburg

Lauren Smith, Buckhannon

Rayna Smith, Norton

Chelyan Smith, Cross Lanes

Patrick Snuffer, Weston

Vincent Snuffer, Weston

Chloe Sotomayor, Spencer

Abigail Spray, Roanoke

Luke Spurgeon, Beaver

Makayla Stanley, Elkins

Sydney Stewart, Barboursville

Amber Stokes, Harts

Victoria Syrews, Weston

Fallyn Swiger, Bridgeport

Cassandra Tallman, Pennsboro

Alex Thompson, Philippi

Rielly Taylor, Clay

Brandon Tomblin, Cottageville

McKatlyn Tucker, Salem

Erin Turner, Jane Lew

Casey Underwood, Clarksburg

Timothy Walker, Alum Creek

Hannah Walters, Cabins

Hali Westcott, Sistersville

Nathan White, Camden

Morgan White, Buckhannon

Jalynn Whitehair, West Milford

Nathan Whitman, South Charleston

Emily Wilcox, Parkersburg

Courtney Wilfong, Fairmont

Jennifer Williams, Buckhannon

Joley Williams, Craigsville

Emily Wilmoth, Fairmont

Gavin Wilson, Webster Springs

Regan Wilson, Lost Creek

Haley Wilson, Bridgeport

Katelyn Wolfe, Red House

Clara Woods, Buckhannon

Hope Wyatt, Tornado

Isaac Yoneda, Fairmont

Gabrielle Zais, Buckhannon

