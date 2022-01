Toughman Contest Results - Night One

CLARKSBURG, W.Va (WDTV) - Results from the first round of the Toughman contest! Those in bold below claimed a victory.

First Round:

Jonah Bender vs Dillon Murphy

Michael Tucker vs William Barr

John Starkey vs Jeremy Jones

Kyle Mayle vs Aaron Fazenbaker

Colton Allman vs Timothy Deberry

Jackson Dingess vs Devante Santiago

Peter Katonka vs Joseph Bevans

Jeffrey Todd vs Ronald Chambless

Hayden Helmick vs Richie Gall

Dalton Westfall vs Tanner Lantz

Michael Blosser vs Rob Shanabarger

William Duvall II vs Aaron Mayfield

Zaqari Mott vs Steven Yutzy

Zach Hoskinson vs Philip Mayers

Lee Hosey vs Jarrod Shaw

Andrew Herron vs Luke Skledar

Johnny Green vs Giddeon Dillow

Logan Compton vs Clay Wolfe

Jaremiah Colbert vs Trevor Bell

Cody Barber vs Nathanael Riffon

Tristan Sparks vs Devan Hartness

Brandon Swaney vs Corey Moore

Dalton Mann vs Julian Green

Craig Hettlinger vs Coy Ware

Eli Kerr vs Brent Barber

Dillan Hartness vs Dalton Pettry

BYE - Douglas Shiflett

BYE - Nathan Baca

