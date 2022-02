2022 Swim State Championship: Girls Preliminary Results

MORGANTOWN, W.Va (WDTV) - Results from Thursday morning’s girls preliminary competition at the Mylan Park Aquatic Center can be found below.

Event 1: 200 Medley Relay

1 - Morgantown 1:49.68

2 - B-U 1:51.90

4 - Bridgeport 1:56.34

10 - Elkins 2:05.58

Event 3: 200 Freestyle

1 - Caroline Riggs, Morgantown

3 - Mia Abruzzino, Fairmont Senior

5 - Caitlin Oltman, Notre Dame

6 - Lillian Linscheid, Morgantown

7 - Amelia Romano, Bridgeport

12 - Rachel Shryock, Elkins

Event 5: 200 IM

2 - Delaney Householder, Morgantown

4 - Marra Johnson, Bridgeport

5 - Alayna Whitehair, B-U

8 - Alexis Ramsey, Fairmont Senior

Event 7: 50 Freestyle

1 - Cadence Vincent, B-U

4 - Irina Stanescu, Morgantown

5 - Cheyanne Rohde, Bridgeport

7 - Mackenna Halfin, Philip Barbour

10 - Abby Rinschler, Notre Dame

Event 9: 100 Butterfly

2 - Katlyn Blosser, Morgantown

3 - Cameron Zuliani, B-U

5 - Alexis Ramsey, Fairmont Senior

6 - Amelia Romano, Bridgeport

10 - Joslyn DeWeese, Elkins

11 - Kira Gazal, Bridgeport

Event 11: 100 Freestyle

3 - Irina Stanescu, Morgantown

4 - Caitlin Oltman, Notre Dame

7 - Cameron Zuliani, B-U

10 - Rachel Shryock, Elkins

Event 13: 500 Freestyle

2 - Delaney Householder, Morgantown

3 - Mia Abruzzino, Fairmont Senior

4 - Katelyn Blosser, Morgantown

6 - Lillian Linscheid, Morgantown

9 - Ashlyn Bennington, Fairmont Senior

12 - Annalise Gentilozzi, RCB

Event 15: 200 Freestyle Relay

1 - B-U 1:41.73

3 - Fairmont Senior 1:47.08

8 - Philip Barbour 1:51.87

10 - Elkins 1:54.17

11 - Morgantown 1:54.28

Event 17: 100 Backstroke

1 - Cadence Vincent, B-U

3 - Cheyanne Rohde, Bridgeport

8 - Magnolia Shiflett, Philip Barbour

11 - Ashlyn Bennington, Fairmont Senior

Event 19: 100 Breaststroke

1 - Caroline Riggs, Morgantown

2 - Marra Johnson, Bridgeport

6 - Alayna Whitehair, B-U

8 - Aubrie Smith, Fairmont Senior

10 - Lily Madden, Bridgeport

12 - Isabelle Judy, Elkins

Event 21: 400 Freestyle Relay

1 - Morgantown 3:37.90

3 - Bridgeport 3:56.90

4 - Fairmont Senior 3:58.19

8 - Elkins 4:11.31

9 - Philip Barbour 4:14.01

Full results can be found here.

