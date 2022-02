2022 Swim State Championship: Boys Preliminary Results

MORGANTOWN, W.Va (WDTV) - Results from Thursday evening’s boys preliminary competition at the Mylan Park Aquatic Center can be found below.

Event 2: 200 Medley Relay

1 - Bridgeport 1:40.74

5 - Buckhannon-Upshur 1:45.41

7 - Morgantown 1:48.22

9 - Elkins 1:50.17

Event 4: 200 Freestyle

2 - Preston Bennett, B-U

3 - Frank McCutchan, University

6 - Mason Titchenal, Bridgeport

8 - Kaden Meighen, RCB

10 - Lake Embrey, Morgantown

11 - Jackson Howe, RCB

Event 6: 200 IM

1 - Randy Keener, Bridgeport

6 - Reese Allen, Bridgeport

8 - Preston Householder, Morgantown

12 - Zach Ribas, University

Event 8: 50 Free

3 - Jacob Howe, RCB

5 - Issac Anger, Elkins

6 - Carter Zuliani, B-U

10 - Christopher Schumacher, Notre Dame

Event 10: 100 Butterfly

4 - Carter Redelman, Morgantown

9 - Mason Titchenal, Bridgeport

11 - Luke Anger, Elkins

Event 12: 100 Freestyle

3 - Jacob Howe, RCB

9 - Carter Zuliani, B-U

Event 14: 500 Freestyle

1 - Frank McCutchan, University

2 - Preston Bennett, B-U

3 - Preston Householder, Morgantown

6 - Lake Embrey, Morgantown

7 - Adam Fubio, RCB

8 - Kaden Meighen, RCB

Event 16: 200 Freestyle Relay

4 - Buckhannon-Upshur 1:34.15

5 - Robert C. Byrd 1:34.56

8 - Elkins 1:37.82

12 - University 1:41.82

Event 18: 100 Backstroke

1 - Randy Keener, Bridgeport (49.57 meet record)

3 - Carter Redelman, Morgantown

10 - Will Angus, Grafton

Event 20: 100 Breaststroke

2 - Isaac Anger, Elkins

4 - Reese Allen, Bridgeport

6 - Brian Ngo, Notre Dame

8 - Reis Leonard, B-U

12 - Christopher Schumacher, Notre Dame

