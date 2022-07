WASHINGTON (WDTV) - U.S. Senators Joe Manchin and Shelley Moore Capito paid their respects to Hershel W. “Woody” Williams as he laid in honor at the U.S. Capitol Rotunda Thursday.

Sen. Manchin and Sen. Capito pay respects to Woody Wiiliams (Instagram)

