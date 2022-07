West Virginia American Legion Baseball Tournament play begins

MORGANTOWN, W.Va (WDTV) - The West Virginia American Legion state tournament kicked off on Tuesday in Morgantown at Dale Miller Field.

GAME 1: Berkeley Post 14 vs Parkersburg Post 15 - Final Parkersburg 4 - Berkeley 2

GAME 2: Bridgeport Post 68 vs South Charleston Post 94 - Final Bridgeport 4 - South Charleston 9

GAME 3: Morgantown Post 2 vs Buckhannon Post 7 - Final Morgantown 3 - Buckhannon 5

WEDNESDAY MATCHUPS:

1 p.m.- Berkeley Post 14 vs. Bridgeport Post 68

4 p.m.- Parkersburg Post 15 vs. Morgantown Post 2

7 p.m.- Buckhannon Post 7 vs. South Charleston Post 94

