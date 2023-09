WVSSAC Week 5 Football Rankings revealed

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - Today, the WVSSAC has released the Week 5 edition of the High School Football Rankings.

All three classes are shown below, with their current rating score on the right. Teams from NCWV listed in bold.

CLASS AAA 1 - MORGANTOWN - 13.25 (4-0) 2 - CABELL MIDLAND - 13.2 (5-0) 3 - HUNTINGTON - 13 (4-0) 4 - PRINCETON SENIOR - 12.2 (5-0) 5 - PARKERSBURG SOUTH - 11.76 (4-1) 6 - PARKERSBURG - 11.56 (4-1) 7 - SPRING MILLS - 11.08 (4-1) 8 - HURRICANE - 10.68 (4-1) 9 - WOODROW WILSON - 10.56 (4-1) 10 - MARTINSBURG - 10.4 (5-0) 11 - BRIDGEPORT - 10.36 (4-1) 12 - OAK HILL - 9.92 (4-1) 13 - MUSSELMAN - 9.4 (2-2_ 14 - JEFFERSON - 8.75 (2-2) 15 - BROOKE - 8.64 (3-2) 16 - HEDGESVILLE - 8.62 (3-2) 17 - GEORGE WASHINGTON - 8.28 (2-3) 18 - WHEELING PARK - 8 (2-2) 19 - UNIVERSITY - 7.36 (2-3) 20 - BUCKHANNON-UPSHUR - 6.36 (2-3) 21 - CAPITAL - 6.3 (1-3) 22 - WASHINGTON - 5.72 (2-3) 22 - SPRING VALLEY - 5.72 (1-4) 24 - HAMPSHIRE - 5.58 (2-3) 25 - RIVERSIDE - 5.4 (1-3) 26 - LINCOLN COUNTY - 5.22 (1-4) 27 - SOUTH CHARLESTON - 4.32 (0-5) 28 - PRESTON - 4.2 (1-4) 29 - ST. ALBANS - 2.7 (0-5) 30 - JOHN MARSHALL - 2.64 (0-5) 31 - GREENBRIER EAST - 2.25 (0-4) 32 - RIPLEY - 1.68 (0-5)

CLASS AA 1 - NORTH MARION - 13 (4-0) 2 - ROANE COUNTY - 11.2 (5-0) 3 - PHILIP BARBOUR - 10.5 (4-0) 4 - SCOTT - 10.4 (5-0) 5 - MINGO CENTRAL - 10.2 (5-0) 6 - FAIRMONT SENIOR - 9.68 (4-1) 7 - WINFIELD - 9.32 (4-1) 8 - FRANKFORT - 8.94 (4-1) 9 - WEIR - 8.88 (4-1) 10 - HERBERT HOOVER - 8.62 (3-2) 11 - EAST FAIRMONT - 8.52 (4-1) 12 - KEYSER - 8.35 (3-1) 13 - LINCOLN - 8.12 (4-1) 14 - CHAPMANVILLE - 7.82 (3-2) 15 - NITRO - 7.28 (3-2) 16 - LIBERTY - 7.15 (3-1) 17 - SHADY SPRING - 6.86 (3-2) 18 - LEWIS COUNTY - 6.53 (2-2) 18 - INDEPENDENCE - 6.53 (2-2) 20 - CLAY COUNTY - 6.33 (2-2) 21 - WESTSIDE - 5.78 (2-2) 22 - BLUEFIELD - 5.25 (1-3) 23 - POCA - 5.18 (2-3) 24 - POINT PLEASANT - 5.03 (1-3) 25 - WAYNE - 4.7 (1-3) 26 - NICHOLAS COUNTY - 4.2 (1-3) 27 - OAK GLEN - 4.02 (1-4) 28 - BRAXTON COUNTY - 4 (1-3) 29 - LOGAN - 3.98 (1-3) 30 - LIBERTY (RALEIGH) - 3.3 (1-4) 31 - GRAFTON - 2.76 (0-5) 32 - SISSONVILLE - 2.52 (0-5) 33 - ELKINS - 2.4 (0-5) 34 - ROBERT C BYRD - 2.18 (0-4) 35 - BERKELEY SPRINGS - 2.04 (0-5) 36 - PIKEVIEW - 1.62 (0-5) 37 - WYOMING EAST - 1.5 (0-5)



CLASS A 1 - JAMES MONROE - 9 (3-0) 2 - WILLIAMSTOWN - 8.6 (5-0) 3 - ST. MARYS - 8.25 (4-0) 4 - TUCKER COUNTY - 8 (5-0) 5 - MAN - 7.94 (4-1) 6 - WAHAMA - 7.5 (4-0) 7 - TUG VALLEY - 7.43 (3-1) 8 - MONTCALM - 7.33 (3-0) 9 - GREENBRIER WEST - 7.25 (4-0) 9 - TYLER CONSOLIDATED - 7.25 (4-0) 11 - SUMMERS COUNTY - 6.24 (3-2) 12 - MIDLAND TRAIL - 6 (3-2) 13 - PETERSBURG - 5.8 (3-1) 14 - VALLEY WETZEL - 5.6 (4-1) 14 - CAMERON - 5.6 (3-1) 16 - DODDRIDGE COUNTY - 5.36 (3-2) 17 - PADEN CITY - 5.2 (3-1) 18 - SHERMAN - 5.1 (2-2) 19 - MOOREFIELD - 4.9 (2-2) 19 - MADONNA - 4.9 (2-2) 21 - EAST HARDY - 4.6 (2-2) 22 - HUNDRED - 4.45 (2-2) 22 - MEADOW BRIDGE - 4.45 (2-2) 22 - GILMER COUNTY - 4.45 (2-2) 25 - WIRT COUNTY - 4.16 (2-3) 26 - TOLSIA - 3.95 (2-2) 27 - WHEELING CENTRAL - 3.92 (2-3) 28 - RAVENSWOOD - 3.8 (1-3) 29 - WEBSTER COUNTY - 3.6 (2-3) 30 - RIVER VIEW - 3.46 (2-3) 31 - POCAHONTAS COUNTY - 3.15 (1-3) 31 - CLAY-BATTELLE - 3.15 (1-3) 33 - RITCHIE COUNTY - 3.08 (1-4) 34 - SOUTH HARRISON - 2.9 (1-3) 35 - PENDLETON COUNTY - 2.85 (1-3) 36 - VAN - 2.76 (1-4) 37 - MOUNT VIEW - 2.28 (1-4) 38 - CALHOUN COUNTY - 2.16 (0-5) 39 - HANNAN - 1.8 (0-2) 40 - TYGARTS VALLEY - 1.68 (0-5) 41 - MAGNOLIA - 1.65 (0-4) 42 - BUFFALO - 1.43 (0-4) 43 - RICHWOOD - 1.32 (0-5)



