High School Football Playoff Rankings - Week 6 unveiled by WVSSAC

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - The latest HS Football Playoff Rankings have been unveiled - and though we no longer have a team in first place in NCWV, plenty of teams remain in the playoff hunt after Week 5.

AAA Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 CABELL MIDLAND 13.67 6 0 0 294 84 66 16 2 HUNTINGTON 13.4 5 0 0 305 20 60 7 3 PRINCETON SENIOR 12.33 6 0 0 265 81 66 8 4 PARKERSBURG SOUTH 12.16 4 1 0 308 147 48 12.8 5 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 11.6 5 1 0 225 44 60 9.6 6 MORGANTOWN 11.52 4 1 0 172 48 48 9.6 7 MARTINSBURG 11.33 6 0 0 249 40 60 8 8 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.3 5 1 0 286 93 54 13.8 9 HURRICANE 11.12 4 1 0 299 59 45 10.6 10 WOODROW WILSON 10.97 5 1 0 227 169 57 8.8 11 JEFFERSON 10.44 3 2 0 133 130 36 16.2 12 PARKERSBURG 10.43 4 2 0 236 99 48 14.6 13 GEORGE WASHINGTON 10.17 3 3 0 192 165 36 25 14 OAK HILL 10.16 4 1 0 124 100 42 8.8 15 WHEELING PARK 10.02 3 2 0 172 83 36 14.1 16 MUSSELMAN 8.68 2 3 0 75 127 24 19.4 17 UNIVERSITY 8.62 3 3 0 167 148 36 15.7 18 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 8.13 3 3 0 106 154 33 15.8 19 Brooke High School 7.97 3 3 0 124 132 33 14.8 20 SPRING VALLEY 7.37 2 4 0 194 172 24 20.2 21 Capital High School 6.48 1 4 0 87 318 12 20.4 22 BUCKHANNON-UPSHUR 6.42 2 4 0 107 194 21 17.5 23 RIVERSIDE 6 1 4 0 78 211 12 18 24 WASHINGTON HIGH SCHOOL 5.77 2 4 0 125 191 21 13.6 25 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.05 1 5 0 71 226 12 18.3 26 HAMPSHIRE 4.95 2 4 0 111 215 21 8.7 27 PRESTON HIGH SCHOOL 4.62 1 5 0 87 237 9 18.7 28 SOUTH CHARLESTON 4.6 0 6 0 7 450 0 27.6 29 JOHN MARSHALL 4.37 1 5 0 131 259 9 17.2 30 GREENBRIER EAST 3.18 0 5 0 82 207 0 15.9 31 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.7 0 5 0 24 322 0 13.5 32 RIPLEY 2.3 0 6 0 29 214 0 13.8

AA Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 ROANE COUNTY 11.83 6 0 0 235 70 60 11 2 NORTH MARION 11.3 4 1 0 202 101 42 14.5 3 SCOTT 11 6 0 0 293 96 54 12 4 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 10.93 5 1 0 261 133 51 14.6 5 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 10.6 5 0 0 231 96 48 5 6 MINGO CENTRAL 9.73 5 1 0 215 62 39 19.4 7 WINFIELD 9.72 4 1 0 142 106 36 12.6 8 WEIR 9.67 5 1 0 199 89 42 16 9 HERBERT HOOVER 9.33 4 2 0 222 137 39 17 10 FRANKFORT 8.68 4 2 0 198 122 36 16.1 11 EAST FAIRMONT 8.52 4 1 0 219 97 39 3.6 12 Lewis County 8.38 3 2 0 129 117 27 14.9 13 LIBERTY (Harrison) 8.1 4 1 0 190 91 33 7.5 14 NITRO 7.86 3 2 0 223 119 30 9.3 15 KEYSER 7.6 3 2 0 148 102 30 8 16 Chapmanville Regional High School 7.43 3 3 0 126 181 27 17.6 17 LINCOLN 7.38 4 2 0 232 106 36 8.3 18 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 7.24 3 2 0 183 92 27 9.2 19 BLUEFIELD 7.06 2 3 0 119 109 21 14.3 20 WESTSIDE 6.62 3 2 0 163 115 27 6.1 21 WAYNE 6.54 2 3 0 144 91 18 14.7 22 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.4 2 3 0 95 148 18 14 23 SHADY SPRING 6.37 3 3 0 131 220 24 14.2 24 POCA 5.97 3 3 0 146 178 24 11.8 25 INDEPENDENCE SENIOR 5.58 2 3 0 184 106 18 9.9 26 NICHOLAS COUNTY 5.16 2 3 0 157 59 15 10.8 27 ROBERT C. BYRD 4.16 1 4 0 92 174 9 11.8 28 ELKINS 3.95 1 5 0 41 180 9 14.7 29 BRAXTON COUNTY 3.92 1 4 0 61 202 6 13.6 30 LOGAN 3.9 1 4 0 87 183 9 10.5 31 OAK GLEN HIGH SCHOOL 3.75 1 5 0 91 202 9 13.5 32 LIBERTY (Raleigh) 3.45 1 5 0 90 253 9 11.7 33 SISSONVILLE 2.85 0 6 0 63 255 0 17.1 34 GRAFTON 2.75 0 6 0 96 286 0 16.5 35 BERKELEY SPRINGS 2.65 0 6 0 41 287 0 15.9 36 PIKEVIEW 1.9 0 6 0 54 249 0 11.4 37 WYOMING EAST 1.68 0 5 0 18 271 0 8.4

A Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 JAMES MONROE 9 4 0 0 170 72 27 9 1 WILLIAMSTOWN 9 6 0 0 279 76 42 12 3 TUCKER COUNTY 8.5 6 0 0 271 73 36 15 4 MAN HIGH SCHOOL 8.14 4 1 0 178 47 33 7.7 5 MONTCALM 8 4 0 0 194 6 24 8 5 GREENBRIER WEST 8 5 0 0 245 21 33 7 7 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL 7.8 5 0 0 253 91 30 9 8 TUG VALLEY 7.74 4 1 0 153 68 27 11.7 9 ST. MARYS 7.32 4 1 0 176 51 27 9.6 10 TYLER CONSOLIDATED 7.2 5 0 0 225 81 30 6 11 CAMERON 6.2 4 1 0 222 54 24 7 12 SHERMAN 6 3 2 0 109 73 24 6 13 DODDRIDGE COUNTY 5.88 3 2 0 159 92 18 11.4 14 MOOREFIELD 5.72 3 2 0 136 115 21 7.6 15 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL 5.7 3 3 0 199 157 24 10.2 16 PADEN CITY HIGH SCHOOL 5.68 4 1 0 219 65 24 4.4 17 EAST HARDY 5.52 3 2 0 178 111 18 9.6 18 GILMER COUNTY 5.48 3 2 0 185 114 18 9.4 19 MIDLAND TRAIL HIGH SCHOOL 5.32 3 3 0 86 133 21 10.9 20 VALLEY (Wetzel) 5.2 4 2 0 224 183 24 7.2 21 PETERSBURG 5.12 3 2 0 125 52 21 4.6 22 MADONNA 4.64 2 3 0 94 111 12 11.2 23 SOUTH HARRISON 4.62 2 3 0 96 135 12 11.1 24 HUNDRED 4.36 2 3 0 102 136 12 9.8 25 WIRT COUNTY 4.33 2 4 0 176 182 12 14 26 RITCHIE COUNTY 4.2 2 4 0 98 248 12 13.2 27 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL 4.16 2 3 0 132 124 12 8.8 28 CLAY-BATTELLE 3.92 2 3 0 179 143 12 7.6 28 MEADOW BRIDGE HIGH 3.92 2 3 0 46 137 12 7.6 30 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 3.87 2 4 0 168 229 12 11.2 31 TOLSIA 3.82 2 3 0 108 118 12 7.1 32 RAVENSWOOD 3.72 1 4 0 50 205 6 12.6 33 RIVER VIEW 3.58 2 3 0 152 104 12 5.9 34 POCAHONTAS COUNTY 3.24 1 4 0 60 234 6 10.2 34 PENDLETON COUNTY 3.24 1 4 0 95 168 6 10.2 36 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High 2.7 1 5 0 59 295 6 10.2 36 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 2.7 1 5 0 84 199 9 7.2 38 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL 2.52 0 5 0 58 244 0 12.6 39 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL 2.4 1 4 0 18 195 6 6 40 MAGNOLIA HIGH SCHOOL 2.28 0 5 0 46 246 0 11.4 41 BUFFALO 2.16 0 5 0 38 218 0 10.8 42 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 1.8 0 3 0 6 203 0 5.4 43 RICHWOOD 1.2 0 6 0 74 206 0 7.2

