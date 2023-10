WVSSAC Golf Championship Final Results

WHEELING, W.Va (WDTV) - The high school golf championships are over - here are the winners from each class and competition.

CLASS AAA TEAM: 1 Washington +29 2 Hurricane +46 3 Morgantown +49 4 Cabell Midland +56 5 University +76 6 Martinsburg +83 7 Woodrow Wilson +92 8 Greenbrier East +94 INDIVIDUAL: 1 Tommy Evans Washington -4 2 Jack Michael Cabell Midland +3 3 Savannah Hawkins Hurricane +8 4 Campbell Koegler Wheeling Park +11 5 Jake Honaker Greenbrier East +14 6 Solas Chinn-Kreiner Morgantown +15 7 Charlie Shultz Washington +16 T8 Noah Reasbeck Martinsburg +18 T8 Jonah Willson Woodrow Wilson +18 T8 Andrew Taylor Washington +18

CLASS AA TEAM: 1 Winfield +46 2 Shady Spring +94 3 Fairmont Senior +97 4 Grafton +117 5 Elkins +119 6 Nicholas County +145 7 Nitro +174 8 Roane County +189 INDIVIDUAL: 1 Kerri-Anne Cook Westside +10 2 Andrew Johnson Winfield +12 3 Stephen McDavid Winfield +16 4 Jackson Woodburn Winfield +18 5 Caleb Young Fairmont Senior +22 6 Noah Broadwater Keyser +23 7 Tyler Beard Shady Spring +24 8 Gavin Martin Winfield +25 9 Bronson Shepard Point Pleasant +27 10 Blake Hunt East Fairmont +28

CLASS A TEAM: 1 Wheeling Central +78 2 Summers County +82 3 Wahama +92 4 St. Mary’s +100 5 East Hardy +113 6 Charleston Catholic +130 7 Petersburg +140 8 Gilmer County +145 INDIVIDUAL: 1 Grant Roush Wahama +12 2 Rocky Frye Montcalm +13 T3 Will Gruse Charleston Catholic +20 T3 Kelan Lucas Ravenswood +20 T5 Luke Tiu Wheeling Central +21 T5 Xavier Honaker Summers County +21 7 Will Barniak Williamstown +23 8 Preston Lawhon St. Marys +24 9 Lucas Riggleman Petersburg +26 10 Ashton Glover Wheeling Central +27

