Week 8 - HS football playoff rankings released by WVSSAC

BRIDGEPORT, W.Va (WDTV) - The latest high school football playoff rankings have now been revealed by the WVSSAC - you can find them below, organized by class.

AAA Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 HUNTINGTON 14 6 0 0 354 20 72 12 1 CABELL MIDLAND 14 7 0 0 336 98 78 20 3 HURRICANE 12.27 5 1 0 355 101 57 16.6 4 MORGANTOWN 12.1 5 1 0 193 67 57 15.6 5 MARTINSBURG 12 7 0 0 317 40 72 12 6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.97 6 1 0 334 106 66 17.8 6 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 11.97 6 1 0 251 67 69 14.8 8 PRINCETON SENIOR 11.69 6 1 0 307 137 66 15.8 9 JEFFERSON 11.43 4 2 0 167 145 48 20.6 10 PARKERSBURG SOUTH 11.1 4 2 0 321 195 48 18.6 11 OAK HILL 10.97 5 1 0 164 106 54 11.8 12 GEORGE WASHINGTON 10.93 3 3 0 192 165 36 29.6 13 PARKERSBURG 10.63 4 2 0 236 99 48 15.8 14 WOODROW WILSON 10.57 5 2 0 227 218 57 17 15 WHEELING PARK 10.2 3 2 0 172 83 36 15 16 Brooke High School 8.87 4 3 0 171 138 42 20.1 17 MUSSELMAN 8.8 2 4 0 89 169 24 28.8 18 UNIVERSITY 8.62 3 3 0 167 148 36 15.7 19 Capital High School 8.17 2 4 0 114 341 24 25 19 SPRING VALLEY 8.17 2 4 0 194 172 24 25 21 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.93 3 4 0 118 182 33 22.5 22 BUCKHANNON-UPSHUR 6.33 2 5 0 124 214 21 23.3 23 WASHINGTON HIGH SCHOOL 5.63 2 5 0 125 259 21 18.4 24 RIVERSIDE 5.6 1 5 0 101 238 12 21.6 25 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.16 1 6 0 109 286 12 24.1 26 SOUTH CHARLESTON 5 0 6 0 7 450 0 30 27 PRESTON HIGH SCHOOL 4.92 1 5 0 87 237 9 20.5 28 HAMPSHIRE 4.8 2 5 0 111 248 21 12.6 29 JOHN MARSHALL 4.57 1 6 0 141 294 9 23 30 RIPLEY 3.86 1 6 0 70 228 12 15 31 GREENBRIER EAST 3.55 0 6 0 88 247 0 21.3 32 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.85 0 6 0 38 363 0 17.1

AA Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 ROANE COUNTY 12.33 6 0 0 235 70 60 14 2 NORTH MARION 11.42 5 1 0 251 115 51 17.5 3 SCOTT 11.14 7 0 0 348 105 63 15 4 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 10.51 5 2 0 280 154 51 22.6 5 MINGO CENTRAL 10.33 6 1 0 235 76 48 24.3 6 WINFIELD 10.3 5 1 0 207 106 45 16.8 7 WEIR 10.14 6 1 0 247 110 48 23 8 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 9.75 5 1 0 267 142 48 10.5 9 HERBERT HOOVER 9.69 5 2 0 249 157 48 19.8 10 EAST FAIRMONT 9.58 5 1 0 265 133 48 9.5 11 Lewis County 9.32 4 2 0 149 134 39 16.9 12 FRANKFORT 8.44 4 3 0 221 148 36 23.1 13 KEYSER 8.33 4 2 0 183 112 42 8 14 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 8.3 4 2 0 243 130 39 10.8 15 LIBERTY (Harrison) 8.25 5 1 0 252 111 42 7.5 16 LINCOLN 8.16 5 2 0 274 112 45 12.1 17 Chapmanville Regional High School 7.88 3 3 0 126 181 27 20.3 18 NITRO 7.7 4 2 0 278 131 36 10.2 19 BLUEFIELD 7.55 3 3 0 162 109 30 15.3 20 INDEPENDENCE SENIOR 7.15 3 3 0 239 106 27 15.9 21 WAYNE 6.5 2 4 0 164 118 18 21 22 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.4 2 4 0 109 168 18 20.4 23 SHADY SPRING 6.39 3 4 0 151 242 24 20.7 24 NICHOLAS COUNTY 6.32 3 3 0 202 59 24 13.9 25 WESTSIDE 6.22 3 3 0 163 170 27 10.3 26 POCA 5.76 3 4 0 146 243 24 16.3 27 LOGAN 4.7 1 5 0 96 238 9 19.2 28 ROBERT C. BYRD 4.57 1 5 0 98 216 9 18.4 29 ELKINS 4.41 1 6 0 55 229 9 21.9 30 BRAXTON COUNTY 4.17 1 5 0 61 247 6 19 31 OAK GLEN HIGH SCHOOL 3.81 1 6 0 97 249 9 17.7 32 LIBERTY (Raleigh) 3.69 1 6 0 104 294 9 16.8 33 SISSONVILLE 3.3 0 6 0 63 255 0 19.8 34 GRAFTON 3.2 0 6 0 96 286 0 19.2 35 BERKELEY SPRINGS 3.13 0 7 0 61 349 0 21.9 36 WYOMING EAST 2.75 1 5 0 46 281 6 10.5 37 PIKEVIEW 2.1 0 7 0 54 292 0 14.7

A Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 TUCKER COUNTY 9.14 7 0 0 305 86 42 22 2 MAN HIGH SCHOOL 8.77 5 1 0 200 67 42 10.6 3 WILLIAMSTOWN 8.71 7 0 0 341 83 48 13 4 GREENBRIER WEST 8.67 6 0 0 270 29 39 13 5 JAMES MONROE 8.52 4 1 0 178 97 27 15.6 6 WAHAMA SENIOR/MIDDLE SCHOOL 8.17 6 0 0 301 97 36 13 7 MONTCALM 8 5 0 0 244 12 30 10 8 TUG VALLEY 7.93 5 1 0 201 68 33 14.6 9 ST. MARYS 7.7 5 1 0 215 51 33 13.2 10 TYLER CONSOLIDATED 7.33 6 0 0 267 113 36 8 11 CAMERON 7.17 5 1 0 286 68 30 13 12 EAST HARDY 7.13 4 2 0 211 111 30 12.8 13 DODDRIDGE COUNTY 6.6 4 2 0 186 92 24 15.6 14 MIDLAND TRAIL HIGH SCHOOL 6.57 4 3 0 127 147 30 16 15 SUMMERS COUNTY HIGH SCHOOL 6.4 4 3 0 251 163 30 14.8 16 PADEN CITY HIGH SCHOOL 6.17 5 1 0 271 73 30 7 17 GILMER COUNTY 6.1 4 2 0 224 120 24 12.6 18 MADONNA 6 3 3 0 132 111 18 18 19 MOOREFIELD 5.78 3 3 0 149 149 21 13.7 20 PETERSBURG 5.7 4 2 0 182 66 27 7.2 21 SHERMAN 5.67 3 3 0 115 125 24 10 22 VALLEY (Wetzel) 5.03 4 3 0 238 247 24 11.2 23 MEADOW BRIDGE HIGH 4.9 3 3 0 84 159 18 11.4 24 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 4.86 3 4 0 216 243 18 16 25 WIRT COUNTY 4.73 2 4 0 176 182 12 16.4 26 RITCHIE COUNTY 4.46 2 5 0 104 296 12 19.2 27 SOUTH HARRISON 4.4 2 4 0 96 162 12 14.4 28 HUNDRED 4.33 2 4 0 110 188 12 14 29 PENDLETON COUNTY 4.27 2 4 0 150 168 12 13.6 30 WEBSTER COUNTY HIGH SCHOOL 4.17 2 4 0 132 163 12 13 31 TOLSIA 3.98 2 4 0 140 160 12 11.9 32 RAVENSWOOD 3.8 1 5 0 56 244 6 16.8 33 RIVER VIEW 3.58 2 4 0 152 152 12 9.5 34 CLAY-BATTELLE 3.57 2 4 0 201 181 12 9.4 35 POCAHONTAS COUNTY 3.4 1 5 0 74 291 6 14.4 36 CALHOUN COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL 3.2 0 6 0 65 306 0 19.2 37 VAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 3 1 5 0 84 199 9 9 38 TYGARTS VALLEY Middle/Senior High 2.66 1 6 0 59 350 6 12.6 39 MOUNT VIEW HIGH SCHOOL 2.64 1 4 0 18 195 6 7.2 40 BUFFALO 2.55 0 6 0 50 273 0 15.3 41 HANNAN SENIOR/MIDDLE SCHOOL 2.2 0 3 0 6 203 0 6.6 42 RICHWOOD 1.29 0 7 0 84 234 0 9

