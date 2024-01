Curious about which NBA players stood out in yesterday's games? We have checked out all the stats, and have collected the top performances for you in this article.

January 2 Points Leaders

Name Team Opponent Points Shai Gilgeous-Alexander Thunder Celtics 36 Kristaps Porzingis Celtics Thunder 34 Joel Embiid 76ers Bulls 31 Jayson Tatum Celtics Thunder 30 Ja Morant Grizzlies Spurs 26 Desmond Bane Grizzlies Spurs 24 Josh Giddey Thunder Celtics 23 Tyrese Maxey 76ers Bulls 21 Tobias Harris 76ers Bulls 20 Victor Wembanyama Spurs Grizzlies 20

January 2 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Andre Drummond Bulls 76ers 17 Joel Embiid 76ers Bulls 15 Jayson Tatum Celtics Thunder 13 Jonas Valančiūnas Pelicans Nets 12 Santi Aldama Grizzlies Spurs 11 Kristaps Porzingis Celtics Thunder 10 Day'Ron Sharpe Nets Pelicans 9 Larry Nance Jr. Pelicans Nets 8 Josh Giddey Thunder Celtics 8 Luguentz Dort Thunder Celtics 8

January 2 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Joel Embiid 76ers Bulls 10 Ja Morant Grizzlies Spurs 10 Jayson Tatum Celtics Thunder 8 Dalen Terry Bulls 76ers 7 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Celtics 7 Chet Holmgren Thunder Celtics 7 Jrue Holiday Celtics Thunder 7 Josh Giddey Thunder Celtics 6 Derrick White Celtics Thunder 6 CJ McCollum Pelicans Nets 5

January 2 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Al Horford Celtics Thunder 5 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Spurs 4 Chet Holmgren Thunder Celtics 4 Victor Wembanyama Spurs Grizzlies 4 Luguentz Dort Thunder Celtics 3 Kristaps Porzingis Celtics Thunder 3 Julian Phillips Bulls 76ers 3 Bismack Biyombo Grizzlies Spurs 3 Jordan Hawkins Pelicans Nets 2 Jalen Williams Thunder Celtics 2

January 2 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Jevon Carter Bulls 76ers 4 Jalen Williams Thunder Celtics 3 Kelly Oubre Jr. 76ers Bulls 3 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Spurs 3 Coby White Bulls 76ers 2 Dyson Daniels Pelicans Nets 2 Herbert Jones Pelicans Nets 2 Dorian Finney-Smith Nets Pelicans 2 Jose Alvarado Pelicans Nets 2 Larry Nance Jr. Pelicans Nets 2

January 2 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Cameron Johnson Nets Pelicans 5 Derrick White Celtics Thunder 5 CJ McCollum Pelicans Nets 4 Tyrese Maxey 76ers Bulls 4 Josh Giddey Thunder Celtics 4 Julian Champagnie Spurs Grizzlies 3 Jose Alvarado Pelicans Nets 3 Jevon Carter Bulls 76ers 3 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Celtics 3 Ja Morant Grizzlies Spurs 3

